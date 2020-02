Wojna gangów w Krakowie trwa! Z rąk nożownika zginął 40-latek

Atak nożownika miał miejsce w Krakowie-Prokocimiu. W jego efekcie zginął 40-letni mężczyzna. Policja szuka osób, które mogą mieć związek z jego śmiercią.

Atak nożownika dotknął mężczyzny, który był związany ze środowiskami kibiców krakowskich drużyn piłkarskich.

Do krakowskiej przychodni przy ulicy Teligi w godzinach popołudniowych przyszedł 40-latek z raną kłutą pleców. Na miejscu stracił przytomność. Przewieziono go do szpitala, gdzie reanimować próbowali go lekarze. Mimo wysiłków specjalistów, mężczyzny nie udało się go uratować.

Organy ścigania zajmują się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. Policja ustala tożsamości osoby lub osób, które mogły zaatakować 40-latka.

Źródło: rmf24.pl