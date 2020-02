Covid 19: z tym śmiertelnym wirusem boryka się już ponad 40 państw!

Ponad 40 krajów, poza Chinami kontynentalnymi zgłosiło zidentyfikowanie przypadków zarażenia wirusem Covid-19. Ostatnio w Brazylii, Pakistanie, Danii, Norwegii, Grecji, Rumunii i Algierii. Epidemia dotknęła ponad 82 000 osób i zabiła ponad 2800 osób. Komplikuje życie całego świata, od ekonomii, po oświatę, sport, czy nawet obronność krajów. Przewidzieć wszystkich skutków się nie da.

Dwie instytucje (MFW i Bank Światowy) opracowały plany awaryjne”, aby pomóc krajom, które nie są w stanie poradzić sobie z epidemią nowego koronawirusa. Wkrótce zapadnie też decyzja, czy i w jakiej formie odbędzie się wiosenne spotkania MFW i Banku Światowego planowane na połowę kwietnia.

Europa

Europejski komisarz ds. Przemysłu, Thierry Breton planuje zaproponować „środki wsparcia” dla sektorów gospodarki osłabionych przez koronawirusa. Dotyczy to turystyki, ale też sektorów, w których rolę odgrywa import części z Chin, w tym motoryzacji; farmacji, elektroniki, drzewiarstwa i… zabawek. Chińska gospodarka pozostaje sparaliżowana przez kwarantanny pracowników i ograniczenia w ruchu.

Dwie osoby zarażone nowym koronawirusem na hiszpańskiej wyspie Teneryfie i we Włoszech zostały przewiezione do Anglii, gdzie są hospitalizowane. W ten sposób w WB jest 15 przypadków choroby.

W czwartek w Hiszpanii wykryto kilka nowych przypadków koronawirusa, z których jeden znajduje się w „poważnym” stanie.

We Francji w opałach znalazł się prezydent Macron, który odwiedził paryski szpital Pitié-Salpêtrière. Tutaj zmarła pierwsza francuska ofiara koronawirusa. Prezydent Republiki został zatrzymany i zasypany pretensjami grupy lekarzy. Chodziło o trudną sytuację tego szpitala publicznego.

Tym czasem w Paryżu poinformowano o 6 nowych przypadkach zarażenia i 1 zgonie w czasie krótszym niż 48 godzin rozwoju choroby. Media piszą, że nadzór nad rozwojem wirusa staje się coraz bardziej trudny.

Mer miasta Beauvais, gdzie znajduje się podparyskie lotnisko,; z którego korzystają też często Polacy, chce wprowadzenia tam „maksymalnych” środków zabezpieczenia. Mer Beauvais, Caroline Cayeux chce zwłaszcza kontroli pasażerów przylatujących z Włoch i ewentualnego wstrzymania komunikacji lotniczej z tym krajem.

Covid-19 zaczyna się mieszać nawet do polityki. „Odroczenie wyborów lokalnych z powodu koronawirusa nie jest na porządku dziennym” – musiała zapewnić rzeczniczka francuskiego rządu, Sibeth Ndiaye. Dodała, że chodzi tu o dane aktualne, a decyzje są podejmowane w oparciu o opinie ekspertów.

Karnawałowe święta zaplanowane na ten weekend w Grecji zostały odwołane. Minister zdrowia Vassilis Kikilias ogłosił to po pojawieniu się dwóch nowych przypadków koronawirusa w Salonikach i Atenach.

Pierwszy przypadek w Estonii, ale warto dodać, że chodzi tu o „rezydenta” – obywatela Iranu, który przyleciał do tego kraju dzień wcześniej. Irańczyk przyjechał do Estonii autobusem z Rygi, stolicy Łotwy.

Pierwszy przypadek zanieczyszczenia został potwierdzony też w Danii. Tutaj zachorował mężczyzna, który spędził pewien czas w północnych Włoszech.

W Genewie anulowano popularny salon sztuki zegarmistrzowskiej. O rezygnacji z tegorocznych targów poinformowała Fondation de la Haute Horlogerie. Miały się odbyć w dniach od 25 do 29 kwietnia. Targi motoryzacyjne mają się jednak odbyć.

Centrum kryzysuwe Włoszech znajduje się Lombardii. W tzw. „czerwonej strefi” jest odizolowanych 11 gmin. Włochy doliczyły się 12 zgonów. To najbardziej dotknięty wirusem kraj w Europie.

Azja

„Chiny mogłyby oszczędzić życie wielu pacjentów, gdyby wcześniej zareagowano na pojawienie się nowego koronawirusa” – stwierdził w czwartek 27 lutego najbardziej znany epidemiolog w tym kraju Zhong Nanshan. Kieruje on zespołem ekspertów dotyczącym wirusa Covid-19 w Ministerstwie Zdrowia. Dodał, że epidemia jest „trudną lekcją” dla kraju.

„Gdybyśmy podjęli surowe środki zapobiegawcze na początku grudnia lub nawet na początku stycznia, znacznie zmniejszylibyśmy liczbę chorych” – powiedział ekspert na konferencji prasowej. Oficjalna krytyka komunistycznej władzy za powolność działań i początkowej reakcji to nowy element.

Izrael wezwał swoich obywateli do unikania podróży zagranicznych. Odmówił wjazdu na swoje terytorium turystom przybywającym z Włoch. Izraelskie MSW dodało Włochy do listy krajów i regionów, z których zagraniczni podróżni mają zakaz wjazdu na terytorium Izraela. Na liście są też podróżni z Japonii, Korei Południowej, Makau, Tajlandii, Singapuru i Hongkongu.

W Iranie odnotowano trzech nowych zmarłych, podnosząc liczbę przypadków śmiertelnych do 22 osób. Agencja Irna podaje, że w Iranie jest w sumie 141 ludzi zarażonych wirusem. Iran jest krajem najbardziej dotkniętym śmiertelnością z powodu wirusa Covid-19, po Chinach.

Korea Północna przełożyła na później termin pójście dzieci do szkoły. Oficjalnie w Pjongjangu jednak nie odnotowano żadnych przypadków zarażenia koronawirusem Covid-19. W Korei Południowej nastąpił „wybuch” nowych przypadków skażenia (tylko 27 lutego – 505, a razem 1766). Do tego 3 zgodny. Podsyciło to krytykę zarządzania kryzysem zdrowotnym przez rząd. Pojawiły się nawet żądania ustąpienia premiera.

Notowania na giełdzie w Tokio ponownie lecą w dół. W Japonii wzrasta obawa przed konsekwencjami koronawirusa m.in. dla organizowanej w lipcu olimpiady w Tokio. Możliwość odwołania lub przeniesienia na później igrzysk olimpijskich wzrasta z upływem kolejnych dni. Na razie zamknięto szkoły.

Widać też wpływ Covid-19 na życie religijne. Arabia Saudyjska zawiesiła wjazd pielgrzymów przybywających do Mekki. Jest to środek „tymczasowy” – ogłosiło saudyjskie MSZ. Riyadh zawiesił także wjazd do kraju podróżnych na podstawie wiz turystycznych z krajów, w których rozpowszechnia się nowy koronawirus.

Ameryka

Prezydent USA uspokaja swoich obywateli i mówił o „bardzo niskim ryzyku” epidemii w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump wystąpił na konferencji prasowej w Białym Domu razem z wiceprezydentem Mikiem Pence’em. Wiceprezydent został koordynatorem ds. walki z koronawirusem.

Sekretarz ds. Zdrowia Alex Azar poinformował, że w Stanach Zjednoczonych potwierdzono 59 przypadków zarażenia, w tym jest 42 obywateli repatriowanych ze statku wycieczkowego Diamond Princess poddanego kwarantannie w japońskim porcie w Jokohamie.

Pierwszy przypadek zarażenia Covid-19 odnotowano w Brazylii.

Stany Zjednoczone i Korea Południowa postanowiły odroczyć wspólne ćwiczenia wojskowe. Wirus jest obecny w Korei Południowej i stwierdzono tam nawet chorobę żołnierza US Army w amerykańskiej bazie. Stany Zjednoczone mają w Korei Południowej 28 500 żołnierzy.

Odwołanie ćwiczeń w Korei stawia jednak pytanie także o np. los manewrów Defender Europe 2020? Mają się odbywać w krajach bałtyckich, w Polsce i Niemczech.

Afryka

Tutaj odnotowano pierwszy przypadek zachorowania w Algierii. Niski poziom służby zdrowia jest jednak być może powodem, że większość krajów nie przejmuje się tu jeszcze koronawirusem. Zwraca się uwagę, że na tym kontynencie pracuje w roli ekspertów i pracowników duża liczba osób z Chin. Na razie większym problemem dla krajów Afryki jest np. szarańcza.