Czy Kidawa-Błońska naraża Polaków i ukrywa prawdę o koronawirusie?

Kandydatka na prezydent Małgorzata Kidawa-Błońska wezwała rząd do ujawnienia prawdy o koronawirusie. Kandydatka na prezydent najwidoczniej skądś wie, że gabinet Morawieckiego jej nie podaje i ma własne dane, których jednak nie ujawnia.

Poseł PO Izabela Leszczyna zasugerowała w Radio Plus, że rząd ukrywa prawdę o przypadkach zarażenia w Polsce koronawirusem, albo jego służby medyczne nie potrafią go zdiagnozować.

– Jeśli upłynęło więcej niż tydzień, w niektórych przypadkach, od powrotu tych osób, a cały świat nie mówi o niczym innym niż o koronawirusie, to mamy dwie możliwości: albo rząd polski nie przedsięwziął koniecznych środków żeby zdiagnozować wracających Polaków i nie wie sam czy mamy koronawirusa, albo wie, że mamy i o tym nie mówi – powiedziała w Radia Plus „Sedno sprawy”. – Jeśli mamy koronawirusa na zachód, na wschód, na północ i na południe to proszę mi powiedzieć jak to się stało, że ominął Polskę.

Leszczyna odpowiada w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej za program. Dokładnie nie wiadomo jaki, ale być może własnie radiowy.

Jeszcze dalej posunęła się sama kandydatka na prezydent Kidawa-Błońska, która otwarcie zarzuciła Morawieckiemu i jego rządowi kłamstwa na temat sytuacji z koronawirusem w Polsce.

„Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze” – napisała na Twitterze.

Z jakichś powodów uważa, że że rząd kłamie i chce narazić życie i zdrowie Polaków. Być może po to by Duda został prezydentem. Mniej więcej taka logika stoi za żałosnym apelem Kidawy-Błońskiej.

Skoro Kidawa Błońska wie, że rząd nie podaje prawdy na temat koronawirusa, to znaczy, że sama ją zna. Dlaczego więc sama jej nie podaje tylko naraża „bezpieczeństwo Polek i Polaków.

Wzywamy Cie Kidawo-Błońska. Nie pozwól Polkom i Polakom umierać. Ratuj. Ujawnij prawdę o koronawirusie, którą posiadasz!