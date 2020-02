Drugi księżyc na orbicie odnaleziony! Ziemia ma dwie naturalne satelity [VIDEO]

Drugi księżyc nie będzie orbitował stale wokół naszej planety. Jednak póki co Ziemia ma dwie naturalne satelity.

Mała asteroida 2020 CD3 wpadła w zasięg naszej planety z kosmosu. Jest wielkości samochodu.

Astronomowie z Catalina Sky Survey odkryli drugi księżyc w połowie miesiąca. Czekali jednak z ogłoszeniem do czasu, aż potwierdzą swoje odkrycie.

Nie jest to jedyny przypadek w historii, niemniej nie zdarza się to często. 14 lat temu miało miejsce podobne zjawisko. Astronomowie zaznaczają, że w przeszłości nieraz zdarzały się takie sytuacje.

Asteroida – podobnie jak Księżyc – orbituje wokół Ziemi zawsze zwrócona do nas tą samą stroną. Ma jednak nieregularną orbitę. Oznacza to, że za jakiś czas wypadnie z orbity i odleci dalej w kosmos. Nie wiadomo jednak, kiedy to się stanie.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020