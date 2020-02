Gigantyczne wiertło upamiętni zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Wicepremier Gliński pokazuje projekt pomnika [VIDEO]

Wicepremier Gliński i wiceprezydent Warszawy Kaznowska zaprezentowali projekt pomnika, który ma upamiętnić zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej. Monumentem będzie gigantyczne wiertło albo też frytka.

W sierpniu obchodzić będziemy 100-ą rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Z tej okazji rozpisano konkurs na upamiętnienie tego wydarzenia, które nie tylko ocaliło Polskę, ale i Europę przed komunistyczną nawalą. Zwycięski projekt zaprezentowali wicepremier Piotr Gliński i wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Projekt jest autorstwa architekta i rzeźbiarza Mirosława Nizio. Przedstawia gigantyczne wiertło, przez niektórych zwane gnomonem. Gnomon to zegar słoneczny pokazujący czas rzucanym cieniem.

23-metrowe wiertło ma stanąć na Placu na Rozdrożu. Według niektórych jest to jednak nie wiertło, tylko skręcona w czasie smażenia frytka.

Gliński jest szczęśliwy i uważa, że wiertło nie tylko godnie uczci zwycięstwo Polaków, ale też ozdobi Warszawę.

– Mam nadzieję, że ten pomnik będzie upiększał miasto i Polskę i będzie ważny dla naszej tożsamości narodowej. To gest co prawda spóźniony, ale oddający cześć tamtym bohaterom, który pozwoli zadośćuczynić naszym wspólnym zaniechaniom. Najważniejsze, że idziemy do przodu, że idzie to tak sprawnie, mimo kontekstu historyczno-politycznego – powiedział Gliński.

Do sierpnia jest prawdopodobnie zbyt mało czasu by ten skręcony gigantyczny pręt postawić. I to jedyna dobra wiadomość.