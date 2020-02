Kilkadziesiąt osób z podejrzeniem koronawirusa w Polsce. Znamy wyniki testów

W polskich szpitalach przebywa obecnie 47 osób, u których podejrzewa się zarażenie koronawirusem. Właśnie poznaliśmy wyniki badań 39 próbek.

Informacje o koronawirusie w Polsce od kilku dni pojawiają się w sieci, jak na razie to jedynie tzw. fake newsy. W Polsce do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku, co potwierdzają wyniki badań 39 próbek.

– Badania 39 próbek pobranych od Polaków z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, które w czwartek trafiły do Państwowego Zakładu Higieny, dały wynik negatywny – podaje nieoficjalnie „Wirtualna Polska”.

W ciągu ostatnich dni w Polsce przebadano około 300 próbek od osób z podejrzeniem koronawirusa. Wynika to z tego, że dla potwierdzenia koronawirusa potrzeba kilku testów.

Minister Zdrowia podaje, że w polskich szpitalach przebywa obecnie 47 osób z podejrzeniem zakażenia. Kolejnych 55 osób objętych zostało kwarantanną domową, a ponad 1500 osób monitoringiem.

– Jeżeli pojawi się koronawirus w Polsce, informację o tym niezwłocznie przekażemy. To kwestia najbliższych dni, kiedy ten wirus się w Polsce pojawi – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.