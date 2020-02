Coroczna katowicka impreza gromadzi tysiące miłośników e-sportu z całego świata. Finały 14. sezonu mistrzostw świata w grach komputerowych IEM odbędą się w katowickim Spodku oraz pobliskim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ale bez widzów, co jest ogromnym ciosem dla wszystkich fanów i organizatorów.

Współorganizator imprezy, firma Electronic Sports League Polska, wydała komunikat, w którym potwierdziła otrzymanie w czwartek o godz. 19.45 informacji o wycofaniu przez wojewodę zgody na wydarzenie masowe.

IEM Katowice to miejsce, w którym można namacalnie można dotknąć i poczuć atmosferę esportu na najwyższym poziomie.

Również to okazja do spotkań z ludźmi z branży i wymiana doświadczeń minionych dwunasty miesięcy.

To bardzo smutna wiadomość, ale niestety siła wyższa nas ogranicza pic.twitter.com/v4ok892LWc

