PILNE! Ubogacony Paryż płonie! Imigranci atakują strażaków [VIDEO]

Zamieszki wybuchły w okolicy AccorHotels Arena, gdzie miał się odbyć koncert kongijskiego artysty Fally Ipupa. Muzyk „oskarżany” jest o współpracę z byłym prezydentem Demokratycznej Republiki Konga Josephem Kabilą i jego następcą Felixem Tshisekedi.

Według niepotwierdzonych informacji grupy imigrantów z Koga próbowały wedrzeć się na występy. Wtedy wybuchły zamieszki.

Bandy imigrantów zaczęli podpalać kosze i motocykle na parkingu. Pożar szybko przeniósł się w pobliże Dworca Lyońskiego. Jego część zajęła się ogniem. Podziemia dworca, gdzie są perony i skąd odchodzą pociągi została ewakuowana.

Policja paryska ostrzegła mieszkańców miasta, by unikali tych okolic. Według najnowszych informacji pożar został opanowany, ale na ulicach nadal trwają zamieszki.

#Breaking Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/atdRa1IzWx

You’ll be forgiven for thinking that this is a video from some war in the Middle East but it actually is migrant riots today in Paris near #GareDeLyon.Congolese migrants are fighting the police because some singer(FallyIpupa)that they don’t like will play pic.twitter.com/3LMNsdoexD

— BasedPoland (@BasedPoland) February 28, 2020