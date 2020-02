Polacy nie wierzą, że rząd poradzi sobie z koronawirusem. SONDAŻ nie pozostawia złudzeń

Piątkowa „Rzeczpospolita” donosi, że aż 53 proc. Polaków nie wierzy, że rząd poradzi sobie z koronawirusem. Gazeta powołuje się na najnowszy sondaż ARC Rynek i Opinia.

„Trzech na czterech Polaków sądzi, że nasz kraj nie uchroni się od zachorowań na koronawirusa. 41 proc. z nas jest przekonanych, że wirus, który zaatakował już większość państw europejskich, pojawi się nad Wisłą. Przy tym aż 53 proc. obawia się, że państwo nie poradzi sobie organizacyjnie z epidemią” – informuje „Rzeczpospolita”.

Jak widać Polacy nie mają zbyt dużego zaufania do obecnego rządu. Jeśli rząd rzeczywiście nie poradzi sobie z koronawirusem, to może to wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich.

To jednak nie wszystko, czego obawiamy się w związku z epidemią. 75 proc. ankietowanych uważa, że wirus wpłynie na naszą gospodarkę (39 proc. sądzi, że w znaczącym stopniu, a 36 proc. – w niewielkim). Według sondażu, aż 87 proc. Polaków twierdzi, że epidemia będzie miała negatywny wpływ na gospodarkę światową.

„Z naszego badania wynika, że częściej obawy odnośnie pojawienia się koronawirusa w Polsce mają kobiety oraz osoby po 45. roku życia. Chociaż większość Polaków deklaruje, że wie, jak się zachować w razie wystąpienia wirusa, to jednak aż 93 proc. badanych uważa, że państwo polskie powinno rozpocząć akcję informacyjną na ten temat” – komentuje Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Na ten moment w Polsce nie ma jednak ani jednego potwierdzonego przypadku zakażenia.

Źródło: „Rzeczpospolita”/PAP