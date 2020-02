Rosyjskie służby na polskiej ziemi. W Warszawie doszło do próby morderstwa ubiegającego się o azyl Czeczena [VIDEO]

W Warszawie doszło do próby morderstwa Czeczena Tumso Abdurachmanowa. Za wszystkim mają stać rosyjskie służby specjalne – donosi brytyjski dziennik „The Guardian”.

Według relacji Abdurachmanowa, ktoś włamał się do jego mieszkania i zaatakował młotkiem w trakcie snu. Czeczen jakimś cudem oswobodził się, a co więcej – unieszkodliwił napastnika.

W mediach społecznościowych udostępnił film (umieszczamy na końcu artykułu), na którym widać leżącego na ziemi zakrwawionego napastnika. Abdurachmanow pyta go skąd pochodzi i kto go przysłał. Napastnik odpowiada, że przybył z Moskwy. Tłumaczy też, że „oni” mają jego matkę.

Brat Abdurachmanowa poinformował, że Tumso wraz z napastnikiem trafili do szpitala i są strzeżeni przez polskie służby. Polska jak na razie nie zabrała stanowiska odnośnie zdarzenia.

Abdurachmanow wnioskuje o azyl

Abdurachmanow to czeczeński bloger, jeden z najbardziej znanych krytyków Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczenii. W sieci zamieszczał wielokrotnie filmy i komentarze ukazujące prześladowania władzy, a także ze szczegółami opisywał, jakich represji doznali on i jego rodzina.

W 2015 roku uciekł z kraju. Ubiegał się o azyl w Gruzji, ale go nie otrzymał. Zamieszkał więc w Polsce, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2018 roku również odrzuciło wniosek o azyl. Jego prawnicy odwołali się od decyzji. Aktualnie sprawa znajduje się w drugiej instancji.

„Amnesty International” twierdzi, że gdyby Abdurachmanow został deportowany do Czeczenii, byłby „bardzo realnie narażony na tortury”.

Abdurachmanow nie jest pierwszy

To kolejny atak na krytyka czeczeńskiego rządu na terenie Europy. 23 sierpnia 2019 roku Zelimchan Changoszwili, gruziński obywatel pochodzenia czeczeńskiego, został zastrzelony w centrum Berlina.

Po kilku miesiącach niemieckie media opublikowały głośny materiał, w którym powołały się na wyniki dochodzenia służb. Wynikało z nich, że za zabójstwem stał Wadim Krasikow, członek elitarnej rosyjskiej jednostki specjalnej Wympieł. W raporcie stwierdzono, że zabójstwo Changoszwiliego „zostało zaplanowane i zorganizowane przez rosyjską agencję bezpieczeństwa FSB”. Moskwa wszystkiemu zaprzeczyła.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzecza także, jakoby ostatni atak w Warszawie był zlecony przez Rosję. Stwierdził, że Moskwa „nie uważa incydentu za istotny dla Rosji”.

„Nie ma prawie żadnych wątpliwości, że to była próba zabójstwa na polskiej ziemi zlecona przez najwyższe szeregi czeczeńskiego rządu” – napisał z kolei na Twitterze Neil Hauer, analityk Instytutu na Bliskim Wschodzie. Dodał, że w Czeczenii podobno aresztowano 9 osób, które polubiły ostatni film Abdurachmanowa w mediach społecznościowych.

Ramzan Kadyrow rządzi Czeczenią de facto od 2004 roku, gdy w ataku bombowym zginął jego ojciec Achmat. Kreml przypisuje mu ogromne zasługi w ustabilizowaniu sytuacji w regionie i zaprowadzeniu porządku po dwóch poradzieckich wojnach. Przeciwnicy wskazują natomiast, że Kadyrow rządzi z pogwałceniem wszelkich praw, a morderstwa, tortury czy porwania są na porządku dziennym.

Video posted by Tumso, in which he stands over a bloodied attacker in his apartment, holding the hammer by which said attacker tried to kill him. Asks, 'who sent you? Where did you come from? How do you know my address?' (WARNING: GRAPHIC) pic.twitter.com/WoibyayhrL — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 26, 2020

Given the weight of evidence, there is almost no doubt this was a targeted assassination, on Polish soil, ordered by the highest ranks of the Chechen government. — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 26, 2020

Tumso videos lead to more detentions in Chechnya – this time nine arrested for watching his stuff. As a friend of mine told me recently: "if you open a video of his in a cafe they'll see and just take you away. https://t.co/d7HRLHv44x — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 28, 2020

Źródło: theguardian.com || NCzas.com