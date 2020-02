Targi Motoryzacyjne w Genewie odwołane z powodu koronawirusa

Organizatorzy targów motoryzacyjnych w Genewie potwierdzili w piątek, że planowane na przyszły tydzień wydarzenie zostało odwołane – podała agencja Associated Press.

Szwajcarski rząd zakazał organizacji zgromadzeń powyżej tysiąca osób z powodu trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Ogłoszony w piątek zakaz Szwajcarskiej Rady Związkowej wszedł w życie natychmiastowo i potrwa co najmniej do 15 marca. We wtorek wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Szwajcarii.

Oficjalnego stanowiska nie wydały jeszcze organizujące targi motoryzacyjne w Genewie fundacja Geneva International Motor Show (GIMS) oraz centrum kongresowe Palexpo. Rozpoczęcie wydarzenia dla prasy planowano na 2 marca, w okresie od 5 do 15 marca targi miały być otwarte dla pozostałych gości.

Jeszcze w środę wieczorem firmy zapewniały, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem mimo rozszerzania się epidemii koronawirusa. We wpisie na oficjalnej stronie poinformowano też o wprowadzeniu nowego plan działań sanitarnych, opracowanego w porozumieniu ze szwajcarskimi organami ds. zdrowia i ich ekspertami.

Źródło: PAP