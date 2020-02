Bosak na końcu, ale stabilnie, a Biedroń stoi tuż za Hołownią [SONDAŻ]

Social Changes przeprowadził sondaż. Wynika z niego, że Andrzej Duda notuje wzrost poparcia, podobnie jak Robert Biedroń. Stracili pozostali, za wyjątkiem Krzysztofa Bosaka. Kandydat prawicy może liczyć niezmiennie na 5 proc. poparcia. Skrajnie prorządowe wpolityce.pl, które opublikowało sondaż zaznacza, że to wyniki wyłącznie osób zdecydowanych.

Sondaż Social Changes na podium stawia Andrzeja Dudę, Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz Szymona Hołownię. Kolejne miejsca zajmują Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Bosak.

Andrzej Duda uzyskał 43 proc. poparcia, co jest wzrostem o 3 pproc. w stosunku do ostatniego badania. Małgorzata Kidawa-Błońska zanotowała 23 proc. poparcia. To spadek o 1 pproc.. Podium zamyka Szymon Hołownia. 11 proc. poparcia jest spadkiem o 1 pproc.

Tuż za Hołownią stoi Robert Biedroń. 10 proc. poparcia oznacza 1 pproc. wzrostu. Władysław Kosiniak-Kamysz zanotował 7 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2 pproc.

Na końcu zestawienia stabilnie znalazł się Krzysztof Bosak z 5 proc. poparcia.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 21 do 24 lutego 2020 roku. W badaniu wzięło udział 1090 osób.

Źródło: wpolityce.pl