Polski Kościół włącza się do walki. W najbliższą niedzielę księża odczytają z ambony list ministra

W najbliższych dniach w polskich kościołach będzie odczytywany list ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, zawierający informacje o koronawirusie – poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik.

Informację przekazano do wszystkich diecezji. Księża lub ministranci odczytają list w ramach ogłoszeń parafialnych. Będzie to miało miejsce po Mszy Świętej w najbliższą niedzielę. To jednak nie wszystko. Parafie oblikują również treść listu na swoich stronach.

„Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy” – napisał minister Szumowski w liście.

„Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 ℃, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 ℃i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego” – wskazuje minister.

Choć do czynienia mamy z atmosferą paniki, to w Polsce nie zdiagnozowano jeszcze przypadku zakażenia. Eksperci twierdzą jednak, że możemy się spodziewać iż to nastąpi.

Źródło: Episkopat