Tajemnicza teczka Grzegorza Brauna. Czy polityk Konfederacji nosi w niej broń? [VIDEO]

Grzegorz Braun nie rozstaje się ze swoją czarną teczką. Nie opuszcza jej choćby na sekundę, a co za tym idzie, pojawia się wraz z nią także i na wizji. Zawartość torby budzi różne domysły.

Temat teczki Brauna był wielokrotnie poruszany w mediach społecznościowych. Internauci prześcigali się w kreatywnych domysłach, choć nigdy jednoznacznie nie stwierdzono, co zawiera. Okazuje się, że nawet bliscy polityczni współpracownicy Brauna nie znają jej zawartości.

Artur Dziambor był gościem red. Roberta Mazurka na antenie „RMF FM”. Pod koniec rozmowy, gdy atmosfera stała zdecydowanie luźniejsza, obaj panowie w sposób żartobliwy rozmawiali o dostępie do broni.

Polityk Konfederacji wyjawił, że zarówno on, jak i prawdopodobnie Braun broni nie posiadają. Zaskoczony tym wyznaniem był Mazurek. – Braun nie posiada broni? Człowiek, który uważa, że pistolety powinny być w kiosku ruchu, a karabiny w Biedronce? – dopytywał.

– No nie widziałem. Chociaż nie wiem, co ma w torbie. Torbę tę zabiera nawet, gdy wchodzi do studia. Nikt nie wie, co jest w tej torbie – odpowiedział z uśmiechem Dziambor.

Fani teorii wszelakich znów będą mogli uczestniczyć w dyskusjach o zawartości teczki Brauna. Złotoustemu politykowi Konfederacji fundamentalne pytanie zadał niedawno Grzegorz Jankowski na antenie Polsatu News.

Co zawiera teczka Brauna? – Dla każdego coś przykrego, panie redaktorze – odpowiedział Braun, czym rozbawił redaktora prowadzącego.

– Prawda jest taka, że staram się jej nie zostawiać byle gdzie, z całym szacunkiem. Jak raz stracę czujność, to potem w krytycznym momencie pamięć mnie zawiedzie i zostanę bez mojej czarnej torby – kontynuował wątek Braun.

Dopytywany przez prowadzącego, czy w środku są „papiery na kogoś”, poseł żartobliwie odpowiedział: – Jeszcze dzień młody, więc zaczekajmy ze specjalnymi efektami.

Cała rozmowa Dziambora z Mazurkiem do odsłuchania/obejrzenia poniżej. Temat teczki Brauna zaczyna się od ok. 28:30.