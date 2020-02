Tak groteskowe i żenujące, że aż trzeba zobaczyć. Finki szykują się na inwazję gwałcicieli [WIDEO]

Maria Ohisalo minister spraw wewnętrznych w Finlandii zapowiedziała, że rząd zamierza ściągnąć do kraju nielegalnych imigrantów z południa Europy. Własnie Erdogan otworzył granice więc kolejna inwazja już się rozpoczęła.

Finlandia ogląda swego sąsiada Szwecję i widzi jak napływ imigrantów sprawił, że kraj ten stał się rekordowym w jeśli chodzi o przestępczość seksualną. Finowie i Finki postanowili przygotować się więc na napływ gwałcicieli. I tak miasto Oulu przeznaczyło 2,5 miliona euro na kampanię społeczną, która ma doprowadzić do zmniejszenia liczby przestępstw seksualnych.

W grudniu siedmiu byłych żołnierzy z Bliskiego Wschodu zgwałciło w Oulu 10-latkę . Po ujawnieniu tej informacji zaczęły się zgłaszać kolejne ofiary. Okazało się, że gwałty dokonywane przez imigrantów w Finlandii są niemal na porządku dziennym. Komenda policji w Oulu na początku grudnia po raz pierwszy wydała komunikat o takich przestępstwach, o których popełnienie podejrzewa się m.in. cudzoziemców ubiegających się w Finlandii o azyl. Wtedy podejrzanych było dziesięć osób (osiem zostało zatrzymanych). Wśród nich były także osoby, które przebywają w Finlandii od wielu lat i którym nadano już fińskie obywatelstwo.

Tak więc Oulu za 2,5 miliona euro – ponad 10 milionów złotych przygotowało i zaprezentowało kampanie społeczną. Jednym z jej elementów jest film chyba pokazujący jak powstrzymywać gwałcicieli. Piszemy chyba, bo to jest tak głupie i żenujące, że naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Czy w razie ataku gwałciciela należy zakołysać biodrami, pomachać rękoma, wyciągnąć je i zawołać : „Zatrzymaj się, nie dotykaj mnie tam, to jest moja strefa „nie-nie”.

„Na to idą moje pieniądze. Zabijcie mnie. Albo chociaż zróbcie mi lobotomię bym nie musiała żyć z tym co zobaczyłam” – napisała na Twitterze prawicowa działaczka Tiina Wiik.

Na pierwszym nagraniu akcja z Oulu. Na drugim równie głupi i żenujący filmik nadawany w 2016 roku w publicznej fińskiej telewizji.

My home town has launched a 2,5 million euro project called Safe Oulu that aims at combating the (migrant) rape crisis.

This is where the money goes.

Kill me now.

At least, be kind and lobotomize me so I won't have to live with this image in my head. pic.twitter.com/NuAPAS1UQF

— Tiina Wiik 🇫🇮 (@SwanOfTuonela) February 28, 2020