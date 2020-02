Tak wygląda bezczelność. Rzecznik sztabu Prezydenta: Za naszych rządów nie będzie podwyżek podatków

– Za naszych rządów nie będzie podwyżek podatków, a programy społeczne będą kontynuowane – zapowiedział w piątek europoseł Adam Bielan, rzecznik sztabu ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

Adam Bielan między innymi pochwalił się większymi wpływami do budżetu. Podkreślił przy tym, że wzrost dochodów do budżetu jest spowodowany uszczelnieniem luki VAT-owskiej.

„Sytuacja polskiego budżetu jest znakomita. W 2014 r. dochody do budżetu wynosiły 283,5 mld zł, wydatki 312,5 mld, deficyt 29 mld. To był ostatni budżet przygotowywany przez naszą opozycję. W roku 2020 nie mamy deficytu, a dochody i wydatki wynoszą 435 mld zł – o 150 mld zł więcej” – twierdzi Bielan.

„Dzięki skutecznej polityce finansowej osiągnęliśmy tak dobre rezultaty budżetu i prosimy naszych oponentów, żeby nie straszyli Polaków podwyżkami podatków. Za naszych rządów, jeśli będziemy nadal rządzić, takich podwyżek podatków nie będzie. A wielkie, oczekiwane przez społeczeństwo i bardzo dobrze oceniane programy społeczne będą kontynuowane” – oświadczył rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.

Najbliższą okazję do wykazania się Prezydent Andrzej Duda będzie miał kiedy na jego biurko trafi podatek cukrowy. Być może będzie to koniec serii podpisanych 32 nowych podatków w czasie prezydentury Dudy. Wydaje się jednak, że łatwo zostanie wytłumaczone, wszak już Łukasz Schreiber oświadczył, że podatek cukrowy to nie podatek, a jedynie jakaś taka opłata.

(PAP)