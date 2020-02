To nie żart. Oni twierdzą, że PiS… obniża podatki! Przy okazji nieporadnie atakują Konfederację [FOTO]

Strona na Facebooku pt. „Popieram Premiera Mateusza Morawieckiego” wstawiła grafikę sugerującą, że PiS obniża podatki. Na tej samej grafice zaatakowano Konfederację. Pod wpisem rozgorzała dyskusja wyborców z obu stron.

Admin strony „Popieram Premiera Mateusza Morawieckiego” wstawił grafikę sugerującą, że rząd obniża podatki. Na grafice napisano również, że Konfederacja nie obniżyła jeszcze żadnego podatku. Dziwne, prawda? Jak partia, która nie rządzi mogła nie obniżyć jeszcze żadnego podatku?! Wyborcy PiS komentujący pod wpisem zdają się nie zauważać jak głupie jest to porównanie.

Rzeczona grafika propagandowa wygląda tak:

Jak rzeczywiście wygląda „obniżanie” podatków przez PiS? Dobrze obrazuje to ta grafika:

Ciekawe są komentarze wyborców Prawa i Sprawiedliwości pod wpisem na stronie. Za okulistę nie zwracamy (pisownia oryginalna):

„Nie martwiom.sie ludźmi aby im było dobrze podwyżki wszystkiego a nie myślom skond ludzie na to wezmom to jest jedna banda” – napisała pani Halina o Konfederatach. Nie wiadomo o co jej dokładnie chodzi.

„A co do cholery tak było dobrze jak rządziła opozycja podajcie przykład jeden z czym było lepiej” – napisała pani Anna. W tym przypadku również nie wiadomo o co chodzi. Może to jakiś szyfr?

„A co byś ty nie chciał wszystko na raz za platformy nie było nic i cicho siedzieliscie” – to z kolei pani Lucyna. Najprawdopodobniej pisze w tym samym języku co reszta wyborców PiS w tej dyskusji.

Pod wpisem pojawiło się również kilka komentarzy wyborców Konfederacji:

„Tak? A kto próbował wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku czego obóz rządzący oczywiście nie poparł?” – pyta pan Jan. Oczywiście bez odpowiedzi.

„Niby jak Konfedreacjia miała obniżyć podatki? Obniży jak dojdzie do władzy” – zauważa pan Tomasz.

„Nic śmieszniejszego dziś już nie zobaczymy” – skomentował pan Krzysztof i to jest chyba dobre podsumowanie.