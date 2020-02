W odmętach lewackiego szaleństwa. Szkoci nie będą wsadzać przestępców poniżej 25 roku, bo są… „niedojrzali”

Szkocka Rada ds Orzekania przygotowała nowe wytyczne dla sądów. Zgodnie z nimi osoby poniżej 25 roku życia nie powinny być skazywane na kary więzienia, bo są zbyt niedojrzałe, by odróżnić dobro od zła.

Wytyczne Rady ds Orzekania obowiązują wszystkie szkockie sądy. Mają obowiązek brać je pod uwagę orzekając wyroki. Najnowsze propozycje dotyczą przestępców poniżej 25 roku życia. Rocznie skazuje się w Szkocji około 17 tysięcy takich osób. Do więzienia trafia około 2 tysięcy.

Nowe wytyczne przewidują, iż przestępcy poniżej 25. roku życia nie trafialiby do więzień. Mogłoby to się zdarzyć tylko w wyjątkowych, przypadkach, w których nie da się orzec innej kary niż pozbawienia wolności.

Członkowie rady argumentują, że mózgi osób poniżej 25 roku życia nie są jeszcze dostatecznie ukształtowane. Rada powołuje się m.in na badania Uniwersytetu Edynburg. Dojrzewanie mózgów Szkotów trwać ma do 30 roku życia. Do tego czasu młodzi ludzie mogą się jeszcze bardzo zmieniać i dlatego należy kłaść nacisk na resocjalizacje, a nie na karanie.

-Funkcje poznawcze młodego człowieka są mniej rozwinięte niż u osoby dorosłej i ich doświadczenia życiowe są inne – powiedział w rozmowie z BBC członek Rada ds Orzekania lord Turnbull. – Są to czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy orzekaniu winy i kary.

Propozycje nowych wytycznych są poddane 12-tygodniowym konsultacjom społecznym i dopiero po nich ma być podjęta ostateczna decyzja.

W Szkocji dominuje lewica i to skrajna. Nie należy próbować zrozumieć lewacką logikę, bo i tak jest to niemożliwe. Oto 24-letnie osoby nie powinny być skazywane na więzienie, bo ich mózgi są jeszcze niedojrzałe i nie potrafią dostatecznie odróżnić dobra i zła. Jednocześnie lewica proponuje obniżenie prawa wyborczego do 16-ego roku życia.

W Wielkiej Brytanii 10 letnie dziecko może powiedzieć, że ma inna płeć niż ma i bez zgody rodziców zostać poddane odpowiednim zabiegom, których skutki są nieodwracalne. A 24-latkowie nie odróżniają dobra od zła, bo są zbyt głupi i niedojrzali…