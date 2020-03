Ekofaszyści w akcji. Wiceszef współrządzącego Finlandią Sojuszu Lewicy wzywa do mordowania tych, którzy zaprzeczają klimatycznemu ociepleniu

Wiceszef współrządzącego Finlandią Sojuszu Lewicy wzywał w mediach społecznościowych do mordowania tych, którzy zaprzeczają ociepleniu klimatu. Swe posty publikował na Twitterze.

Misza Dellinger wiceprezes partii Sojusz Lewicy w latach 2016-2017 zamieszczał na Twitterze wpisy, w których wzywał do mordowania tych, którzy zaprzeczają ocieplaniu się klimatu. Wyzywał ich również, a jakże od faszystów.

„Ci którzy zaprzeczają ociepleniu klimatu powinni być zastrzeleni”. A także w tym samym kontekście: „Myślę że powinniśmy zabić faszystów” – pisał na Twitterze.

Robił to z anonimowego konta i dopiero teraz wyszło na jaw, iż to on był autorem wpisów wzywających do mordowania. O sprawie poinformowała fińska telewizja Yle.

Dellinger zaprzecza, iż to on pisał, tym niemniej przyznaje, że konto na którym opublikowano nawołujące do mordowania wpisy należy do niego. Ekofaszysta już złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Lewicowego Sojuszu.

Ekofaszysty broni Li Andersson szefowa partii, która w w fińskim rządzie pełni stanowisko minister edukacji. Twierdzi, iż Dellinger mówił jej, że dostęp do jego konta miały też inne osoby. Zostało ono teraz zamknięte, a sam sam lewak na innym już koncie napisał, iż tamte wpisy „nie odzwierciedlają jego poglądów”.

To w ostatnich tygodniach kolejny skandal związany z aktywnością w mediach społecznościowych lewackich działaczy. Pochodzący z Somalii Abdirahim “Husu” Hussein, aktywista Socjaldemokratów zmyślił, iż grożono mu i atakowano go jako imigranta. Jak się okazało groził sam sobie i sam na siebie szczuł.