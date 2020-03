Horror na drodze. Sztorm Jorge przewrócił jadącą ciężarówkę [VIDEO]

Sztorm Jorge wywołuje w Irlandii i Wielkiej Brytanii totalny chaos. Władze ostrzegają przed huraganami, opadami deszczu i śniegu.

W lutym w kraj uderzyły już dwa inne silne sztormy – Ciara i Dennis. Odnotowano najwyższe średnie opady w historii pomiarów. W niektórych miejscach wylały rzek. Mieszkańców trzeba było ewakuować. Sztorm Jorge nasunął się na Wielką Brytanię. W nocy na Wyspach wystąpiły ulewne deszcze.

W sobotę 29 marca 15 tys. domów nie miało prądu. Mieszkańcy w niektórych miejscach zmagają się z powodziami. Siedem lotów przekierowano z Dublina i Shannon do Irlandii Północnej. W hrabstwie Galway wiatr osiągał prędkość 130 km/h. Był tak silny, że przewrócił jadącą ciężarówkę.

The centre of #StormJorge moved slowly towards the UK today, and will then only slowly move northwards through tomorrow… Stay #WeatherAware pic.twitter.com/9SbLXE8vS7

— Met Office (@metoffice) February 29, 2020