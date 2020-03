Inwazja imigrantów ruszyła. Chaos i walki na granicach Europy. Grecja na krawędzi wojny [WIDEO]

Dziesiątki tysięcy imigrantów ruszyło z Turcji do Grecji i Bułgarii po tym jak prezydent Ergogan otworzył granice turecką. W Grecji dochodzi do prawdziwych walk pomiędzy służbami, mieszkańcami, a imigrantami. Kraj jest na granicy wojny.

Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy imigrantów ruszyło z Turcji do Grecji i Bułgarii. Prezydent Erdogan nie tylko otworzył dla nich granice, ale zorganizował tez cały transport, by przerzucić imigrantów. Podstawiono im autobusy, a nawet specjalne pociągi, którymi przewożeni są nad granice i wybrzeże Morza Egejskiego.

Według niepotwierdzonych informacji tureckie służby wyposażyły imigrantów nawet w granaty dymne i hukowe.

W ciagu jednego dnia Grecy zatrzymali blisko 10 tysięcy imigrantów tylko w okolicach jednego przejścia w Kastanii. Tam tez skierowano oddziały policyjnych komandosów EKAM.

Tymczasem na wyspie Chios leżącej w pobliżu Turcji, mieszkańcy zaatakowali ośrodki dla imigrantów. Doszło do prawdziwych walk pomiędzy nimi policją, a przybyszami.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) ogłosiła w niedzielę, że podniosła poziom alertu dla wszystkich granic z Turcją i wysłała posiłki na granicę grecko-turecką.

Unijny komisarz ds. migracji Margaritis Schinas napisał na Twitterze, że zwrócił się o zorganizowanie nadzwyczajnego posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych państw UE w celu omówienia sytuacji. Dodał, że „trwają konsultacje” między szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem i unijną komisarz ds. wewnętrznych Ylvą Johansson.

Nic jednak nie wskazuje na to, by ktokolwiek panował nad sytuacją. Nowa fala imigrantów nadciąga. I być może nie jest większa, niż ta, która zalała Europę w 2015 roku, Ale inwazja ma dużo gwałtowniejszy przebieg.

Imigranci, wśród których przeważają młodzi mężczyźni są dużo bardziej agresywni. Zdecydowanie ostrzejsza jest tez postawa Greków i służb. Wszyscy wiedzą jak koszmarnym doświadczeniem był najazd imigrantów w 2015 roku i jak na zawsze zmieniło się życie mieszkańców wielu greckich wysp i miejscowości, do których dotarli przybysze, albo gdzie założono dla nich obozy.

Chaos i starcia na granicy Turcji i Grecji

Grecja dzielnie broni granic Europy przed islamistycznym najazdem sponsorowanym przez wroga Europy – Turcję.

Turcja atakuje islamistami państwo NATO – Grecję.

Starcia na Chios

Turcy podstawiają autobusy dla imigrantów, by przerzucić ich nad granicę