Epidemia koronawirusa szaleje w Europie. Niemiecki Urząd Ochrony Ludności i Pomocy na Wypadek Katastrof przypomina, jakie zapasy żywności powinno się zgromadzić w domu.

Niewykluczone, że lada moment epidemia koronawirusa Covid-19 zostanie oficjalnie zakwalifikowana przez Światową Organizację Zdrowia jako pandemia. Po pierwszym przypadku koronawirusa potwierdzonym w Nigerii WHO ostrzegła, że epidemia rozszerza się, a wirus może dotrzeć do większości, „jeśli nie do wszystkich krajów” na świecie.

Choć władze państwowe zapewniają, że nie ma powodu do paniki, to ludzie masowo rzucili się do sklepów i robią zapasy. Doświadczyli tego Włosi, doświadczają Niemcy, pojawiają się również podobne doniesienia z Polski.

Z półek znikają w pierwszej kolejności środki czystości i higieny osobistej oraz żywność z dłuższym terminem do spożycia, której nie trzeba przechowywać w lodówce.

Niemiecki urząd opublikował listę produktów, które powinno się zgromadzić w domu na wypadek katastrofy. Zapasy te mają wystarczyć dla jednej osoby na około 10 dni.

Jakie zapasy żywności są potrzebne?

20 l wody,

3,5 kg zbóż, produktów zbożowych, chleba, ziemniaków, makaronu i ryżu,

2,5 kg owoców w puszkach lub słoikach i orzechów,

4 kg suchych roślin strączkowych i warzyw w puszkach lub słoikach,

2,6 kg mleka i produktów mlecznych,

1,5 kg mięsa, ryb i jajek, ewentualnie jajek w proszku (świeże jajka mają trwałość kilka dni, proszek kilka lat),

0,4 kg tłuszczu i olejów.

Ponadto, warto zaopatrzyć się w zapasy żywności, której nie trzeba gotować, ani podgrzewać. Wskazano tu m.in. cukier, miód, czekoladę, mąkę, rosół w proszku, sucharki czy słone paluszki.

Nie powinno się też zapominać o zapasie niezbędnych lekarstw. Na wypadek blackoutu z kolei, czyli dłuższym braku dostępu do prądu, należy mieć na wyposażeniu baterie, świece, zapałki, zapalniczki, a nawet kempingowy kocher z paliwem.

Źródło: dw.com || NCzas.com