Suchy lód zabił uczestników uroczystości. Film wstrząsnął Internetem [VIDEO]

To miała być niezapomniana zabawa. Tymczasem były trzy zgony w jeden urodzinowy wieczór. Solenizantka, Katerina Didenko, straciła zarówno swojego ukochanego męża Walentina, jak i dwoje przyjaciół – Natalię Monakową i Jurija Alferowa.

Ustalono przyczynę śmierci trzech osób, w trakcie urodzin, które obchodziła Katerina Didenko. Goście zmarli w wyniku „uduszenia mechanicznego z powodu niedrożności dróg oddechowych” .

Blogerka Katerina Didenko ma 1,1 mln fanów. 28 lutego świętowała swoje 26 urodziny w jednym z moskiewskich kompleksów basenowych. Z tej okazji dla gości przygotowano specjalną atrakcję: kąpiel w basenie wypełnionym suchym lodem. Walentin Didenko zaprosił gości do pomieszczenia. Wcześniej przygotował 30-kilogramową bryłę suchego lodu. Po jej wrzuceniu do basenu, uczestnicy wskoczyli do wody. Chwilę potem zaczęli umierać. Wśród ofiar był sam Valentine Didenko.

Katerina Didenko dokumentowała cały przebieg imprezy. Film blogerka usunęła z profilu, ale można go znaleźć w serwisie YouTube. Widać na nim, jak mąż solenizantki wrzuca lód do basenu. Po chwili pomieszczenie wypełnia się białą mgłą. Zebrani w białych kombinezonach ochronnych wskakują do wody. Jedna z osób nurkuje i już nie wypływa. Wkrótce to samo spotyka kolejnych śmiałków, w tym męża solenizantki.

Suchy lód jest zamrożonym dwutlenkiem węgla. Po zanurzeniu w wodzie wytwarza dużą ilość oparów. Mogą być one niebezpieczne w sytuacji, gdy pomieszczenie jest źle wentylowane. W tym przypadku zbyt wysoki poziom dwutlenku węgla spowodował, że goście zaczęli się dusić i topić.

Два человека погибли в Москве после того, как прыгнули в бассейн с сухим льдом на банной вечеринке в Москве, организованной по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко.

СК возбудил уголовное дело

"двое посетителей скончались на месте происшествия. Остальные госпитализированы pic.twitter.com/trxoqiCCSp — Телемастер Игорь (@Telemaster68) February 28, 2020

Źródło: vesti.ru