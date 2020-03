Sześciolatka skuta i aresztowana przez policję. Szokujące nagranie z zatrzymania [VIDEO]

6-latka sprawiała problemy w szkole. Dziecko miało uderzyć pięścią i kopać trzech pracowników placówki.

Na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusz miał przy sobie kamerę, ale to co wydarzyło się kilka miesięcy temu dopiero teraz ujrzało światło dzienne.

Nagranie z zatrzymania udostępnił mediom pełnomocnik rodziny 6-latki. Na filmie widać jak sporej postury mundurowy skuwa przerażoną dziewczynkę.

6-latka została zatrzymana w szkole, na oczach pracowników i innych dzieci. – Nie, nie, nie chcę kajdanek. Daj mi drugą szansę – błaga policjanta zrozpaczona 6-latka.

Ale funkcjonariusz obojętny na jej płacz i błagania skuł dziecko plastikowymi kajdankami. To zdziwiło obecnych na miejscu.

Pracownicy szkoły spytali policjanta, czy kajdanki są konieczne. – Tak, a gdyby była większa, miałaby klasyczne kajdanki – odpowiedział mundurowy.

Następnie zaprowadził dziecko do radiowozu.

Police body-camera footage shows the moment a police officer in Orlando, Florida arrests a six-year-old girl from her school and secures her wrists with cable ties.

For the latest videos, head here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/kl1hThhH3M

— Sky News (@SkyNews) February 26, 2020