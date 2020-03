Takiego meczu jeszcze nie było. Piłkarze Bayernu i Hoffenheim zaprotestowali przeciwko podłemu zachowaniu kiboli [WIDEO]

Bayern zaprezentował się znakomicie mimo nieobecności na boisku kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. W 70 minucie prowadził juz 6:0 gdy kibice drużyny wywiesili obraźliwy i obelżywy transparent pod adresem Dietmara Hoppa, właściciela Hoffenheim. Hopp od lat jest obiektem nienawiści w niemieckim futbolu. 79-letni miliarder i współtwórca koncernu SAP stworzył z prowincjonalnej drużyny uczestnika europejskich pucharów. To nie spodobało się kibicom, którzy uważają, że „Wieśniaki” to symbol komercjalizacji futbolu.

Sędziowie przerwali na chwilę mecz. U kiboli interweniowali działacze i piłkarze obydwu klubów. To jednak nie przynosiło rezultatów i kibole nie chcieli schować transparentu z wulgarnymi hasłami.

Mecz postanowiono dokończyć, ale wtedy piłkarze Bayernu i Hoffenheim pokazali co myślą o takim zachowaniu części widzów. Przez 20 minut jakie pozostały do regulaminowego końca meczu bawili się piłka i wymieniali podaniami.

