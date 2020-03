Tego jeszcze nie grali. Możesz powiedzieć co myślisz o „Wyborczej”, a Agora ci za to zapłaci

Spółka Agora zleciła badanie dotyczące portalu wyborcza.pl. Sondaż przeprowadzi firma Zymetria. Do wybranych prenumeratorów i osób spoza tego kręgu wysłano maile zachęcające do udziału. Badanie potrwa ok 1,5 h, ale można za nie zarobić 130 zł.

Spółka Agora chce się dowiedzieć co ludzie sądzą o internetowej wersji „Wyborczej”. Za podzielenie się opinią jest gotowa zapłacić 130 zł. Tego typu badanie będzie trwało ok 1,5 h i będzie miał charakter indywidualny.

– Zespół „Gazety Wyborczej” cały czas pracuje zarówno nad kolejnymi zmianami w swojej ofercie cyfrowej, aby lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników, jak i nad udoskonalaniem serwisu Wyborcza.pl. W tym celu często współpracuje z profesjonalnymi firmami badawczymi, które standardowo płacą uczestnikom badania za ich przyjazd, czas poświęcony na pogłębiony wywiad i zaangażowanie – mówi rzeczniczka Agory, Agata Staniszewska.

– Tym razem wsparliśmy firmę badawczą w rekrutacji uczestników badania tak, by skutecznie dotrzeć do tych respondentów, których opinie są dla nas szczególnie cenne. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało skierowane zarówno do naszych prenumeratorów, jak i do innych grup użytkowników. Liczymy na wiele interesujących spostrzeżeń – dodaje.

Chcielibyście podzielić się z Agorą jakimiś spostrzeżeniami ws. „Wyborczej”? Taka okazja może się już nie powtórzyć, a 130 zł „piechotą nie chodzi”.

Wyborcza zalicza potężne spadki

Z raportu, który opublikował portal „Wirtualne Media” wynika, że od 2010 roku coraz mniej czytelników sięga po „Gazetę Wyborczą”. Zaobserwować można ogólny spadek w prasie drukowanej, jednak to właśnie „Wyborcza” traci czytelników najszybciej.

Spadek sprzedaży „Gazety Wyborczej” po 2010 roku wyniósł aż 70 proc. Spore spadki gazeta z Czerskiej notowała już w zeszłym roku.

„Jej średni wynik poszedł w dół o 9,16 proc. do 85 873 egz. Tytuł zanotował największy spadek sprzedaży w porównaniu do danych z 2010 roku – w tym ujęciu wyniósł on 71,81 proc” – piszą Wirtualne Media.

Spadek wpływów z „Wyborczej” trzeba jakoś zrównoważyć. Dlatego Agora, wydawca gazety Michnika, inwestuje m.in. w kina. Jednak również tu, jak informuje Wirtualna Polska, jest coraz słabiej.

Może to właśnie stąd biorą się badania opinii?

Źródło: Wirtualne Media, Wirtualna Polska