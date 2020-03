Andrzej Duda chce odwołania Jacka Kurskiego?! Sensacyjne doniesienia z Pałacu Prezydenckiego

Wprost z Pałacu Prezydenckiego dobiegają zaskakujące informacje. Podobno Andrzej Duda stawia Krzysztofowi Czabańskiemu, szefowi Rady Mediów Narodowych ultimatum ws. ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych tj. TVP i Polskiego Radia. Chodzi o odwołanie ze stanowiska prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Prezydent Andrzej Duda wezwał w poniedziałek do siebie Krzysztofa Czabańskiego. Rozmowa miała dotyczyć ustawy o przekazaniu prawie 2 miliardów zł wsparcia na rzecz mediów publicznych. Tak olbrzymia kwota ma być rekompensatą za straty z abonamentu.

„Jak wynika z relacji naszych źródeł w Pałacu Prezydenckim, prezydent zażądał od przewodniczącego Czabańskiego odwołania przez Radę Mediów Narodowych prezesa TVP Jacka Kurskiego” – podaje WP.pl.

Jeśli zostałby spełniony ten warunek prezydent miałby podpisać ustawę uchwaloną przez PiS. – Prezydent chce, by decyzja ws. prezesa TVP zapadła do końca tygodnia – podaje źródło zbliżone do WP.pl. W przeciwnym razie zawetuje ustawę, która czeka na jego biurku.

Możliwe jednak, że podobne scenariusze są tylko „kampanijną ustawką”.