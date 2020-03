Chińskie restauracje zbierają nowe dane w związku z koronawirusem

Szefowa „The Washington Post” w Pekinie podała na Twitterze, zmiany jakie wprowadziły restauracje oferujące dostawę jedzenia. W związku z epidemią koronawirusa klienci w Chinach mają dostęp do wielu nietypowych informacji.

Jak się okazuje, obok menu, restauracje zamieszczają też zdjęcia ze sprzątania. Co więcej, w zamówieniach zapisywane są także numery telefonów i temperatura ciała osób, które przygotowują posiłki.

Food delivery in China during coronavirus: the menu shows photos of cleaning in the restaurant, the delivery contains the phone numbers and temperatures of the people who prepared my food pic.twitter.com/WayaJc2zwO

— Anna Fifield (@annafifield) March 2, 2020