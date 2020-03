Dantejskie sceny na greckiej granicy i na Morzu Egejskim. Grecy bronią swej ziemi [VIDEO]

Trwa inwazja nielegalnych imigrantów na Grecję. Mieszkańcy kraju mają dość bezradności władz i Unii, więc sami zaczynają bronic swego kraju.

Po otwarciu granic przez Turcję dziesiątki tysięcy imigrantów ruszyło na Grecję. Część szlakiem lądowym, część łodziami przez Morze Egejskie. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje na greckich wyspach takich jak Chios, czy Lesbos, gdzie od ponad 4 lat mieszczą się obozy dla nielegalnych imigrantów.

Mieszkańcy Lesbos wzięli sprawę w swoje ręce i blokują łodzie z przybyszami. Zaatakowali tez przedstawicieli Wysokiej Komisji ds. Uchodźców (UNHCR). Podpalono centrum gdzie przyjmowani są imigranci. Spalono też siedzibę oficjeli ONZ. Ofiarami stali się też dziennikarze i fotoreporterzy. Ich aparaty wyrzucono do wody.

Przegoniono tez przemytników ludzi z tzw organizacji pozarządowych, które w rzeczywistości są przestępczymi i zajmują się szmuglem imigrantów.

Na całej wyspie od 4 dni trwają starcia mieszkańców z policją i nielegalnymi imigrantami. Blokowane są autobusy, które przewożą imigrantów do obozu w Mitylene.

Podobnie było na Chios, gdzie mieszkańcy zniszczyli ośrodek dla przybyszy.

Tymczasem Turcy autobusami i pociągami wciąż dowożą imigrantów nad granicę. Według niepotwierdzonych informacji Turcy mieli wypuścić ze swych więzień imigrantów przestępców i także przetransportować ich nad granice. Tureckie statki towarzyszą łodziom z przybyszami, które płyną przez Morze Egejskie. W okolicach Lesbos turecki niszczyciel próbował staranować jednostkę greckiej straży przybrzeżnej.

Są już pierwsze ofiary inwazji. Na granicy zginął imigrant z Syrii. Nie wiadomo kto odpowiada za jego śmierć. Na Morzu Egejskim utonęło też dziecko. Według greckich mediów, łódź z 48 imigrantami płynęła w kierunku Lesbos. Wtedy podpłynęła do niej grecka straż przybrzeżna. Imigranci przewrócili łódź, by wymusić akcję ratunkową. Z wody wyłowiono wszystkie osoby, ale ratowane dziecko zmarło w szpitalu. Kolejne jest nadal w szpitalu, a jego stan określany jest jako krytyczny.

Nad granice skierowano już specjalne jednostki greckiej policji. Trwa tez przerzut wojska

Turcy próbują staranować jednostkę greckiej straży przybrzeżnej.

«Συνοδεία τουρκικών ακταιωρών που επιχειρούν να εισέλθουν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα λέμβοι με αλλοδαπούς στο Αν. Αιγαίο» Στη δημοσιότητα έδωσε το Λιμενικό τη «Συνοδεία τουρκικών ακταιωρών που επιχειρούν να εισέλθουν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα λέμβοι με αλλοδαπούς στο Αν. Αιγαίο» Opublikowany przez Στο Νησί Poniedziałek, 2 marca 2020

Mieszkańcy Lesbos przeganiają przemytników ludzi z tzw. ngo zajmujących się szmuglowaniem nielegalnych imigrantów.

As soon as it was announced that Erdogan was going to give migrants free passage to Europe, Soros-style NGOs (mostly German personnel) arrived to the Greek island #Lesbos to assist the migrants But the locals have had enough,today they attacked to NGO staff, screaming "go home"! pic.twitter.com/6XAGszcCYG — BasedPoland (@BasedPoland) March 1, 2020

Grecka straż przybrzezna blokuje łódź z imigrantami i zawraca ją w kierunku Turcji

Love me a bit of Greek coastguard. Come on you wondrous people of Greece. Thighs oiled. Boots strapped. Rage against the invasion *might have got a bit carried away there* **Hopkins Greek Fantasy** pic.twitter.com/oTXzZiaa47 — Katie Hopkins (@KTHopkins) March 2, 2020

Imigrant z Afganistanu mówi jak został wypuszczony z tureckiego więzienia i dowieziony przez policje nad granicę z Grecją.

This is what Castro did in 1980 — he emptied his prisons and mental institutions and sent all of them to America pic.twitter.com/2LT17teRQm — Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) March 2, 2020

Lądowa granica Turcji i Grecji.

#Breaking: Just in – Reports that the Illegal migrants on the border of #Greece/#Turkey are throwing Molotov cocktails towards Greek riot police, protecting their borders. Greece has every right to protect itself from these invaders, and shoot if needed… pic.twitter.com/WgO90VJ6eG — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridimp) February 29, 2020

Mieszkańcy Chios atakują ośrodek imigrantów.