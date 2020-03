Imigranci chcą wzbudzić litość dziećmi przed kamerami. Zobacz co z nimi robią [VIDEO]

Europę szturmuje kolejna wielka fala imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. W sieci pojawiło się nagranie, jak imigranci przygotowują siebie oraz dzieci do „dramatycznych” scen przed kamerami.

Imigranci są starannie przygotowani do zrobienia rzewnych przedstawień przed kamerami. – Tak się robi w konia naiwniaków z Europy! Musi być płacz dziecka – napisał na Twitterze Michał Murgrabia załączając nagranie. – No dawaj rycz! Więcej dymu. No rycz! Abdul lecimy przed kamery. Za mną! Jeszcze tam stoją – dodaje.

Na nagraniu widzimy zaś, jak grupa imigrantów robi dokładnie to, o czym napisał. Dorosły złapał małe dziecko jak szmacianą lalkę i ustawił koło tlącego się ognia. W pewnym momencie drugi z imigrantów – również z dzieckiem – zaczyna nim szarpać.

Imigrant w pewnym momencie podwija kurtkę dziecku, mocno klepie je po plecach. Obok pojawia się kobieta, która wyje, macha rękami i próbuje się rozpłakać.

Po tym krótkim przygotowaniu, podbiega kolejny imigrant. Zabiera oboje dzieci i biegnie w stronę kamer.