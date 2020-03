Lewacka tolerancja atakuje. Imigranci, właściciele restauracji zaszczuwani za popieranie Trumpa

O tym jak działa lewicowa tolerancja mogła się przekonać para imigrantów prowadząca restaurację w Arizonie. Za popieranie Trumpa posypały się na nich groźby, a media społecznościowe zostały zalane negatywnymi opiniami o ich lokalu.

Jorge i Betty Rivas są imigrantami z Meksyku, którzy legalnie przybyli do Stanów Zjednoczonych i uzyskali amerykańskie obywatelstwo. Od ponad 20 lat razem prowadzą restaurację Sammy’s Mexican Grill w Catalinie niedaleko Phoenix w stanie Arizona.

Małżeństwo było na wiecu wyborczym Trumpa. Parę widać było w czasie telewizyjnych relacji i nagrań, bo siedziała za przemawiającym prezydentem. I wtedy zaczęły się kłopoty.

Pod ich adresem posypały się groźby, a w mediach społecznościowych masowo zaczęły pojawiać się negatywne opinie na temat ich restauracji.

– Otrzymywaliśmy telefony z groźbami o obelgami za to, że popieramy prezydenta – mówił w rozmowie ze stacją telewizyjna Fox News. Nazywano ich rasistami i faszystami. W mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku zaczeło pojawiać się mnóstwo negatywnych opinii na temat ich lokalu Sammy’s Mexican Grill.

– Tracicie czas – zwrócił się na Facebooku Jorge do lewaków. – Zajmijcie się czymś pożytecznym. Wykształćcie się. Zróbcie coś dobrego dla swojej rodziny. Przestańcie nas prześladować. To pokazuje, że nie jesteście zbyt bystrzy. Żyjecie w kraju, w którym ludzie mogą robić co chcą. Wasze zachowanie jest bardzo głupie. Wiemy, że prezydent Trump wygra. I jeśli możemy tu żyć i spełniać nasz amerykański sen, to własnie dzięki takim ludziom jak prezydent Trump. ..Jak wam się nie podoba, to znajdzie sobie jakieś inne miejsce do mieszkania i przestańcie siać nienawiść.

Po kilku dniach kłopotów i małego ruchu parze imigrantów okazali wsparcie zwolennicy prezydenta i sam Trump, który napisał na Twitterze: „W restauracji Sammy’s Mexican Grill w Phoenix w Arizonie jedzenie jest świetne. Gratulacje dla Betty i Jorge Rivas za dobrą robotę. Będę się starał wpaść przy okazji następnego pobytu w Phoenix. Wspierajcie Sammy’ego!”

Klienci szybko wrócili do restauracji w jeszcze większej liczbie, a Jorge i Betty zapowiadają, że jeszcze bardziej będą wspierać Trumpa.