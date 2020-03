Ponad 50 ofiar koronawirusa we Włoszech. W ciągu doby zaraziło się 250 osób

Do 52 osób wzrosła we Włoszech liczba zgonów z powodu koronawirusa – ogłosił w poniedziałek rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Obecnie jest 1835 zakażonych. Dotychczas zanotowano w całym kraju łącznie ponad 2 tys. przypadków.

Od niedzieli liczba zakażonych zwiększyła się o ponad 250. Dotychczas wyleczono 149 chorych.

Łączna liczba przypadków zanotowanych we Włoszech, czyli zmarłych, obecnie zarażonych i wyleczonych przekroczyła 2 tys.

Komisarz Borrelli, który jest szefem Obrony Cywilnej, poinformował na konferencji prasowej, że połowę teraz zarażonych stanowią osoby nie mające żadnych objawów lub tylko lekkie symptomy. 40 proc. trafiło do szpitala, w tym 10 proc. na intensywną terapię.

W 12. dniu kryzysu epidemiologicznego pierwsze przypadki stwierdzono w regionie Molise i na Sardynii. Władze tej wyspy już wyrażają obawy co do tego, jaki będzie miało to wpływ na turystykę.

Przed szpitalami w całych Włoszech zamontowano 309 namiotów medycznych, w których ma być dokonywana ocena stanu zdrowia zgłaszających się chorych pod kątem możliwości zarażenia koronawirusem. W ten sposób zostanie ograniczone ryzyko jego dalszego szerzenia się w placówkach służby zdrowia. Specjalne procedury będą stosowane wobec osób z takimi objawami, jak kaszel, gorączka, kłopoty z oddychaniem.