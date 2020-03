W środku dnia ludzie zobaczyli potężny błysk na niebie. Coś eksplodowało 30 kilometrów nad ziemią [VIDEO]

Do zdarzenia doszło w piątek 28 lutego około godziny 10:34 czasu lokalnego. Jego przyczyną była eksplozja tzw. fireballa.

Fireball to bardzo jasny meteor czyli ślad jaki zostawia meteoroid spalający się w ziemskiej atmosferze.

Mimo słonecznej pogody całe zdarzenie było doskonale widoczne z odległości setek kilometrów.

Udało się je uwiecznić nie tylko obserwatorom z krajów Bałkańskich takich jak Chorwacja czy Słowenia, ale także w Austrii, a nawet w centralnych Włoszech.

Tzw. fireball eksplodował na wysokości około 30 km. Wywołana tym fala uderzeniowa dotarła do powierzchni Ziemi w postaci głośnego grzmotu.

WOW…. Absolutely incredible view of a #meteor/ #fireball over Zagreb, Croatia Friday morning 28th February! Other countries like Italy and Slovenia also saw the meteor! Video captured by 📸 Tomislav Čar https://t.co/sEahvLqBbl #severeweather pic.twitter.com/7LfEV4Axaf

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) March 1, 2020