Zenek Martyniuk rządzi w TVP? Jacek Kurski się tłumaczy

Nie ulega wątpliwości, że Zenek Martyniuk podbił serca Polaków. Doskonale wie też o tym Jacek Kurski. Jednak prezes TVP tłumaczy się, że zaspakaja wszystkie gusty muzyczne.

Zenek Martyniuk regularnie gości w TVP. Jest stałą gwiazdą koncertów sylwestrowych. W Boże Narodzenie Telewizja Polska wyemitowała także benefis króla disco polo. Świetnie bawił się na nim sam Jacek Kurski. Ostatnio TVP wyprodukowała także film „Zenek”, opowiadający historię popularnego muzyka.

Z tego powodu Zenek stał się także ofiarą medialnych ataków. Niektórzy wypominają też Jackowi Kurskiemu, że usilnie promuje króla disco polo. Prezes TVP postanowił odnieść się do tych zarzutów podczas prezentacji wiosennej ramówki.

– Zarzuca się nam, że pokazujemy tylko Zenona Martyniuka. Chcę to teraz wyjaśnić. TVP w święta pokazała wszystkie możliwe gatunki muzyczne. (…), ale tak to już jest, że suma oglądalności tych wszystkich formatów była taka, jak samego benefisu Zenona Martyniuka. To, że Polacy oglądali najbardziej, to po prostu tylko jemu należą się brawa. My dostarczyliśmy rozrywki i zaspokoiliśmy wszystkie gusta muzyczne – powiedział Kurski.

Wygląda więc na to, że Zenek jest nie tylko królem disco polo, lecz także rządzi TVP! W Sylwestra Zenek Martyniuk przyciągnął bowiem rekordową liczbę telewidzów. Wraz innymi przedstawicielami disco polo przyczynił się do najlepszych wyników oglądalności Sylwestra Marzeń TVP2.

Sam Martyniuk odniósł się wcześniej do fali nieprzychylnych komentarzy, jaka wylała się po benefisie w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. – Skoro obejrzały go niemal cztery miliony widzów, to chyba nie było aż tak źle – mówił Martyniuk. Lider zespołu Akcent dodał również, że odkąd Telewizja Polska jest zarządzana przez Jacka Kurskiego, „jest w niej więcej miejsca na zabawę i rozrywkę”.

Pytany, czy nie czuje się narzędziem w rękach polityków, pozwalającym na ocieplenie ich wizerunku Zenek Martyniuk stwierdził, że „polityką się nie interesuje”. – Pasuje mi tak, jak jest – dodał.

– Nie chcę zostać politykiem. No, chyba że pomyślę o tym na emeryturze – mówił Zenek Martyniuk.

