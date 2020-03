Agent Tomek może opuścić areszt. Kaucja to aż pół miliona złotych!

Najsłynniejszy agent CBA dostał szansę na opuszczenie aresztu. Warunkiem jest wpłata olbrzymiej kaucji.

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodził się, aby Tomasz Kaczmarek wcześniej opuścił areszt. Jednak, aby tak się stało, agent Tomek musi wpłacić gigantyczną kaucję.

Zgodnie z decyzją sądu była gwiazda CBA może opuścić areszt jeżeli do końca kwietnia wpłaci 500 tys. złotych poręczenia majątkowego. To jedna z najwyższych kaucji, jakie zastosowano w stosunku do byłych funkcjonariuszy służb specjalnych.

Agent Tomek trafił do aresztu pod koniec lutego tego roku. Wówczas sąd zadecydował, że spędzi w nim trzy miesiące.

Były agent CBA usłyszał m.in. zarzut prania brudnych pieniędzy oraz ich wyprowadzania. Chodzi o aferę fundacji Helper.

Kaczmarek z żoną prowadzili domy samopomocy dla osób starszych. Kontrola urzędników wojewody warmińsko-mazurskiego, przeprowadzona w 2018 roku, wykazała nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

Po kontroli domagano się, by agent Tomek zwrócił 1,4 mln złotych dotacji. Sam Kaczmarek twierdzi, że środki wydatkował zgodnie z celem i niczego sobie nie przywłaszczył.

Były agent CBA przekonuje również, że jego problemy to efekt zemsty byłych przełożonych. Do mediów trafiły m.in. zeznania agenta Tomka sprzed lat, z których wynika, że były na niego wywierane naciski, aby pisał nieprawdziwe notatki służbowe.

Te ostatnie miały stanowić pretekst do podejmowania działań m.in. wobec małżeństwa Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich w sprawie słynnej willi w Kazimierzu.

