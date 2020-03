Amerykańska firma nie zatrudni już palaczy, nawet tych na odwyku

Firma zatrudnia 30 000 pracowników. Kandydaci do pracy będą przechodzili nawet test przesiewowy. Teoretycznie prywatny pracodawca może w USA ustalać dowolne wymogi dotyczące zatrudnienia pracownika. I słusznie, chociaż taka zasada obowiązuje tylko w 21 z pięćdziesięciu stanów amerykańskich.

Co by się jednak stało, gdyby jakaś firma w swoim regulaminie oficjalnie wykluczyła z zatrudnianie Murzynów, Latynosów, czy przedstawicieli środowiska LGTB. Dziś dyskryminować można za to swobodnie palaczy…

Dyskryminację palaczy wymusza w Stanach Zjednoczonych także system ubezpieczeń zdrowotnych. Pracodawcy fundują ubezpieczenie swoim pracownikom, ale czym więcej palaczy w firmie, tym stawki wyższe.

Przed U-Haul, podobne przepisy dyskryminujące przyjęto w sektorze opieki zdrowotnej USA. To już niemal reguła w szpitalach i klinikach. U-Haul zapewnia, że ​​jego decyzja jest częścią zobowiązania dla dobrego samopoczucia pracowników.

Można się obawiać, że moda z Ameryki zostanie szybko przeflancowana na inne kontynenty. W Hiszpanii w ostatnich dniach sąd wydał precedensowe przeczenie, że firmy mogą odliczać palaczom ich przerwy na papierosy od czasu pracy. Przyklepał to Sąd Najwyższy.

It isn't just smokers they'll stop hiring but anyone who uses nicotine in any shape or form.

Current employees not affected… YET.

U-Haul Will Stop Hiring Smokers in 21 States – Fortune https://t.co/irQALVnVJ7

— Pascal Jacquemain 🇫🇷in🇬🇧 #the5million (@jacquep) March 3, 2020