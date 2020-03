Badania nie kłamią: coraz mniej „piwa w piwie”

Zmniejsza się zawartość procentowa alkoholu w piwie – wynika z badania firmy Nielsen. Polacy piją też coraz więcej piwa bezalkoholowego.

To potwierdzenie trendu spadkowego, jaki od od kilku lat obserwują eksperci. W 2019 roku – w porównaniu do roku poprzedniego – wolumen czystego alkoholu sprzedawanego w postaci piwa zmniejszył się aż o 1,6 proc.

Według badania składa się na to kilka zjawisk. Po pierwsze, na znaczeniu od lat tracą piwa mocne, czyli te o zawartości alkoholu powyżej 6,1%. Ich spożycie spada najszybciej. W ubiegłym roku ich sprzedaż zmalała aż o 3,9 proc. rok do roku. Obecnie stanowią one tylko 7,6 proc. wolumenu wszystkich marek piwa.

Polacy mniej chętnie sięgają po tradycyjne lagery o zawartości alkoholu od 0,5 do 6,1%. W ubiegły roku ten segment odnotował spadek o 2,7 proc.

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na taki a nie inny wynik, jest zwrot klientów w kierunku bezalkoholowych odpowiedników ulubionych marek.

Jak czytamy w raporcie, piwa bezalkoholowe stanowią obecnie już niemal 5 proc. rynku piwa.

Rozwój kategorii pozwolił na wyodrębnienie segmentów, które zaspokajają gusta poszukujących nowych smaków konsumentów. Spośród piw 0,0% najchętniej wybierane są warianty smakowe (2,9 proc. kategorii), tuż za nimi lagery (1,6 proc.)

Źródło: http://media.mcconsultants.pl/