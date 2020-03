Bartuś z LGTB w roli inscenizatora, więc korespondent BBC ma już pełne spodnie

W Świdniku pojawiła się ekipa BBC, by tropić strefy wolne od LGTB. Dziwnym trafem „nieznani sprawcy” umieścili przy wjeździe do miasta żółtą tablicę, z napisami w kilku językach, o „strefie wolnej od LGTB”. W kadrze BBC będzie to zapewne ładnie wyglądało…

O gmeraniu przy oznaczeniach drogowych zawiadomiono nawet policję. Teraz na Twitterze pojawił się znany działacz LGTB Bart Staszewski z taką tablicą w ręku, wsparty twittem Bena Hunte z BBC.

Ten pisze, że „bada strefy wolne od LGTB” i „dzień pierwszy był przerażający”. Za to chwali „aktywistów przy pracy”, czyli zapewne Staszewskiego. Ten znalazł czas, by zabrać gościa na drogę wjazdową do Świdnika i urządzić mu odpowiednią inscenizację. A także na wizytę pod kościołem na Gocławiu. Tu Staszewski protestował 1 marca przeciw „Żołnierzom Wyklętym” w rytm antyfaszystowskiej pieśni „Bella Ciao”. Melodyjka zakłócała składanie wieńców pod pomnikiem. Jednak nie to zapewne przeraziło korespondenta – LGBT.

BBC covering situation in Poland. https://t.co/ccTcDa58Pw — Bart Staszewski 🏳️‍🌈 (@BartStaszewski) March 2, 2020

Staszewski trochę na wyrost pisze, że BBC „ogarnia sytuację w Polsce”. Ben Hunte to pierwszy tzw. „korespondent BBC- LGTB” powołany z sekcji Afryki. Na sytuacji w Beninie pewnie się zna, teraz wie także, że Świdnik to miasto przerażające…

Jego przyjaciele na wieść, że jest w Warszawie w tak przerażających okolicznościach, na Instagramie „dopingują Bena tekstami w rodzaju: >>To okropne! Bądź bezpieczny!<<; >>O Boże. Zadbaj o siebie Ben<<; >>Uważaj na siebie. Może stać się niebezpiecznie. Bądź silny, stary<<. https://www.instagram.com/p/B9PGDkgnQbd/