Gessler nominowana do Biologicznej Bzdury Roku. Cebula z solą ma ochronić przed koronawirusem [VIDEO]

Magda Gessler przekonuje, że nabita na widelec cebula posypana solą ochroni przed koronawirusem. I nie tylko, bo jej zdaniem zbiera „wszystkie świństwa, które latają w powietrzu”. Popularny profil „To tylko teoria” nominował prowadzącą „Kuchennych rewolucji” do Biologicznej Bzdury Roku.

Magda Gessler wierzy, że cebula, widelec i sól mogą ochronić nas przed epidemią koronawirusa.

– Cebula 🧅 To nie zart .. poczytajcie uważnie !!! To działa ja mam cebule przekorna na pol wbijamy w nią na widelec posypujemy gruba solą … starczy na cały dzień .. jest b szkodliwa pod koniec dnia nie należy jej jesc w żadnej formie tylko wyrzucić dobrze zamknięto w foliowa torebkę ⭐️wazne jest zbiorowiskiem wszystkich świństw które latały w powietrzu .. nasza Polska jest dobra do tego celu b b ostra … i jedzmy ja na surowo awiza w sałatkach i twarozksch / to nie sposób na odganianie wampirów – napisała na Facebooku Gessler (pisownia oryginalna).

Oprócz tego Gessler nawiązała do historii z 1919 roku. Wówczas to „epidemia grypy zabiła 40 milionów ludzi na świecie”.

– W USA był lekarz, który odwiedzał farmerów, aby im pomagać. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło. Ale gdy ten lekarz zaszedł do domu jednego z nich i ku jego zaskoczenia cała rodzina była zdrowa. Okazało się, że jego żona umieściła nieobraną cebulę w różnych pokojach w domu – opowiada prowadząca „Kuchennych rewolucji”.

– Galen nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał i poprosił o obejrzenie jednej z cebul, pod mikroskopem. W rezultacie odkrył, że wirusy grypy są przyklejone do cebuli, i to uratowało tę rodzinę – kontynuuje Gessler.

Profil „To tylko teoria” docenił twórczość celebrytki TVN.

– Niestety, cebula nie chroni przed wirusami. Poza tym niemożliwe było w 1919 zobaczenie wirusów pod mikroskopem, bo mikroskopy elektronowe zaczęły powstawać w latach 30. XX wieku – napisano na popularnym profilu.