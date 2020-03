Konfederacja o specustawie ws. koronawirusa: Program „stan wojenny plus” [VIDEO]

Wczoraj w godzinach nocnych w Sejmie przegłosowano specustawę ws. koronawirusa. Zarówno sposób głosowania w jej sprawie, jak i jej treść budzą spore kontrowersje. Posłowie Konfederacji zwołali konferencję, by przedstawić mediom jak wygląda sytuacja.

Konfederacja była jedynym ugrupowaniem, które było przeciw specustawie ws. koronawirusa. Zastrzeżenia budził już sam sposób przeprowadzenia nad nią głosowania.

„Z 10-godzinnym opóźnieniem w Sejmie zakończyły się głosowania nad specustawą ws. koronowirusa dającą rządowi nowe, bardzo szerokie uprawnienia. Wobec wariackiego trybu pracy i miałkiego uzasadnienia jako jedyni zagłosowaliśmy przeciw. Teraz czas na odpoczynek. Dobrej nocy!” – informował na bieżąco kandydat Konfederacji na prezydenta, Krzysztof Bosak.

O niebezpiecznym poszerzaniu uprawnień rządu mówił z mównicy sejmowej również Grzegorz Braun. Polityk nazwał specustawę mianem projektu „stan wojenny plus”.

– Czy po to, żeby przez aklamację przyjąć uchwałę stanowczo potępiającą wirusa czy też może chodzi o wprowadzany kuchennymi drzwiami przez komisję zdrowia projekt ustawy „stan wojenny plus” – plus koronawirus, oczywiście. Stan wojenny, ponieważ to jest ustawa, która proponuje między innymi redefinicję pojęcia stanów nadzwyczajnych, to jest ustawa, która proponuje wyłączenie odpowiedzialności władzy za straty, szkody, krzywdy, które mogłyby wyniknąć z, rzecz jasna, walki z wirusem. O co chodzi, co Państwo kombinujecie tak naprawdę? – zapytał poseł.

Grzegorz Braun z mównicy sejmowej o koronawirusie i niebezpiecznym projekcie ustawy PiS! PILNE❗Rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu ws. #koronawirus! Grzegorz Braun z mównicy sejmowej wzywa prezydenta Dudę do zabrania głosu i ujawnia: Na sejmowej Komisji Zdrowia o północy został wrzucony projekt ustawy, która pod pretekstem walki z epidemią dokonuje m.in. „redefinicji pojęcia sytuacji kryzysowej" i wyłącza odpowiedzialność władzy za skutki walki z wirusem!

