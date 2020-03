Po co opłacamy ten ZUS? MZ: „Nieubezpieczeni też będą nieodpłatnie diagnozowani na koronawirusa”

Każda osoba, nawet nieubezpieczona, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem będzie nieodpłatnie diagnozowana – podkreśliło we wtorek na Twitterze MZ.

Okazuje się, że ci którzy płacą ZUS robią to zupełnie niepotrzebnie. MZ postanowiło, że w czasie epidemii koronawirusa spełni zapis Konstytucji – co prawda do bólu czerwony -, który mówi, że „każdy ma prawo do ochrony zdrowia” (art. 68).

Do tej pory na pełen dostęp do tej ochrony mogli liczyć tylko płatnicy ZUS lub KRUS. Sam fakt, że państwo zajmuje się takimi rzeczami bulwersuje. Jeśli jednak żyjemy już w takiej, a nie innej rzeczywistości, to równie bulwersuje fakt, że teraz ci którzy nie płacą będą się badać na koszt tych którzy płacą.

Koronawirus

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. W Polsce nie potwierdzono dotychczas przypadku nowego koronawirusa.

Źródło: PAP/Nczas.com