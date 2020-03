Poznańska psycholog na celowniku LGBT. Doktor Próchniewicz mówiła o leczeniu homoseksualizmu

Środowiska LGBT organizują nagonkę na dr Jolantę Próchniewicz. Psycholog jest członkinią zarządu poznańskiej fundacji „Głos dla Życia”, która leczy z homoseksualizmu.

Lewica i organizacje LGBT mają nowego wroga. Jest nim poznańska fundacja „Głos dla Życia” i jej psycholog dr Jolanta Próchniewicz.

O fundacji „Głos dla Życia” zrobiło się głośno za sprawą miejskiego konkursu. Fundacja ubiegała się o 24 tys. złotych dotacji na uruchomienie poradni dla osób nieheteronormatywnych.

Ostatecznie dotacji nie otrzymała, ale urzędnicy pozytywnie ocenili jej wniosek o dofinansowanie. To zwróciło uwagę środowisk LGBT.

Okazało się, że członkinią fundacji jest dr Jolanta Próchniewicz. A o niej stało się niedawno głośno po wystąpieniu na temat leczenia homoseksualizmu.

Podczas wykładu we Wrocławiu w salce katechetycznej kościoła pw. Ducha Świętego psycholog przekonywała, że orientację homoseksualną można zmienić. Dr Próchniewicz podkreślała też, że nie każdy homoseksualny mężczyzna jest gejem.

– Różnica polega na tym, że homoseksualizm to pociąg do osób tej same płci, a gejostwo jest zaakceptowaniem i realizacją tego pociągu. Po drugie mężczyzna homoseksualny żyje z tym pociągiem indywidualnie, nie afiszuje się z tym nawet jeżeli się zdarza, że żyje z partnerem. Natomiast gejostwo jest pewną postawą na bazie orientacji homoseksualnej, za którą idzie ideologia – wyjaśniała psycholog.

Doktor Próchniewicz podkreślała, że homoseksualizm to zaburzenie tożsamości płciowej. Natomiast orientację można zmienić na heteroseksualną.

– Jest to bardzo trudne. Wymaga motywacji, cierpliwości, ale także pieniędzy, bo takie terapie kosztują – przekonywała dr Próchniewicz.

Środowiska LGBT podejrzewają, że Próchniewicz i jej fundacja zajmuje się leczeniem homoseksualizmu przy pomocy terapii konwersyjnej. Metoda ta jest krytykowana przez Światową Organizację Zdrowia.

Źródło: Onet