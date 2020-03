Stanisław Kania, były I sekretarz KC PZPR, nie żyje. Zmarł w wieku 93 lat. Informację podała „Gazeta Wyborcza”.

Jak czytamy na portalu „Gazeta Wyborcza”, Stanisław Kania zmarł we wtorek 3 marca 20120 r. na niewydolność serca oraz poważne zapalenie płuc. Mężczyzna był ostatnim z żyjących, byłych I sekretarzy KC PZPR.

Stanisław Kania urodził się w 1927 r. we Wrocance. Należał do Batalionów Chłopskich, Związku Walki Młodych i PZPR. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w 1958 r. pracował w Warszawskim Komitecie Wojewódzkim PZPR. W 1968 r. został członkiem KC PZPR.

Jego największe polityczne sukcesy przypadają na lata 80′. Od 16 kwietnia 1971 do 6 września 1980 był sekretarzem KC PZPR. A od 6 września 1980 do 18 października 1981 I sekretarz KC PZPR – objął to stanowisko po Edwardzie Gierku.

Jak przypomina „Gazeta Wyborcza” w latach 1981–1983 Kania był członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, a także posłem na Sejm PRL VI, VII, VIII i IX kadencji. Od maja 1982 do listopada 1985 był członkiem Rady Państwa, dodatkowo w latach 1983–1985 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Samorządu Pracowniczego przy Radzie Państwa.

12 stycznia 2012 r. sąd uznał go niewinnym ws. wprowadzenia stanu wojennego.

Źródło: Gazeta Wyborcza