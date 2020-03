Tornado zebrało śmiertelne żniwo w USA [VIDEO+FOTO]

Tornado znów zebrało śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych. Dziesiątki tysięcy domów pozbawionych jest dostaw prądu.

Co najmniej 22. osoby zginęły, a kilka innych zostało rannych, gdy we wtorek tornado uderzyło w Nashville, w środkową część stanu Tennessee.

Ofiary śmiertelne odnotowano w co najmniej czterech hrabstwach, w tym w Davidson, gdzie położone jest Nashville, oraz w Putnam, Benton i Wilson.

Gubernator Bill Lee ogłosił stan wyjątkowy. Powiedział, że oprócz tych, którzy zginęli, są tacy, których uważa się za zaginionych.

Po raz ostatni do podobnej tragedii, jak w Tennessee, doszło w Stanach Zjednoczonych rok temu. 3 marca 2019 r., po ataku tornada, w hrabstwie Lee w stanie Alabama zginęły 23 osoby.

Dodajmy, że w stanie Tennessee największe spustoszenie uczyniło tornado z 22 marca 1952 roku, które zabiło 38 osób.

Ostatni, niszczycielski atak trąby powietrznej na Nashville doprowadził do zniszczenia co najmniej 45 budynków położonych w centralnej i wschodniej części miasta. W południe bez prądu pozostawało 40 tys. osób w hrabstwie Davidson i 17 tys. w hrabstwie Wilson.

STORM DAMAGE: Cars piled up, hangars and airplanes destroyed at the John C. Tune airport. Officials estimate the damage to be in the millions. https://t.co/n5uMrp8dYX #NashvilleTornado pic.twitter.com/09DBLIESok — WKRN (@WKRN) March 3, 2020

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville. A deadly tornado struck the Nashville area in the early hours of Tuesday. https://t.co/SPsh3yBf8p pic.twitter.com/P1QHkNRm64 — NBC News (@NBCNews) March 3, 2020

More devastating sights. This is Fourth Ave N in #Germantown. Windows completely blown out. Water dripping down the side of this building. Video to follow. @WSMV pic.twitter.com/2Jm8oeGxFT — Ryan Breslin (@RyBrez) March 3, 2020

Źródło: NBC News