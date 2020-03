Grzegorz Braun o wasalnej Polsce i III wojnie światowej [WIDEO]

Grzegorz Braun na antenie Radia WNET stwierdził, że obecnie już trwa III wojna światowa. Ma ona jednak – póki co – charakter hybrydowy, choć może wkrótce przejść do fazy „pełnowymiarowego konfliktu militarnego”.

Grzegorz Braun skomentował obecnie trwające natarcie kolejnej wielkiej fali imigrantów do Europy z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.

– Nasz kandydat Krzysztof Bosak wzywał do solidarności z władzami Grecji, które wystawiono na front sprawy, której ciężko będzie im sprostać – powiedział Braun.

Ocenił także, iż III wojna światowa „w istocie już się toczy”.

– Toczy się także na naszym terytorium. Tyle, że Polacy nie są nie tylko figurami aktywnymi, suwerennymi na tej szachownicy, ale nawet i pionkami. Bo pionek ma jakąś tam misję do wykonania. A my jesteśmy po prostu tą szachownicą, którą inni wydeptują -stwierdził lider Konfederacji.

– Z tego stanu pełnej dezaktywizacji politycznej i wyzucia z suwerenności chcielibyśmy Polskę wydobyć. A aby wydobyć, trzeba w ogóle problem odnotować – zaznaczył poseł Braun.

Na uwagę, że kiedyś na wojnie były dwa obozy walczące, Braun zaznaczył, że dzisiaj również jest „bardzo czytelny układ”.

– Mamy walczące o zachowanie hegemonii globalnej imperium amerykańskie i klub malkontentów, pretendentów, którzy chcieliby tego hegemona obalić. A spośród tych pretendentów z kolei Amerykanie starają się pozyskać kijem i marchewką to tego to owego, aby neutralizować zagrożenia. Oraz by przekierować wybuch konfliktu, jego wyjście z fazy hybrydowej, utajonej, przejście do fazy pełnowymiarowego, pełnoskalowego konfliktu militarnego – podsumował Grzegorz Braun.