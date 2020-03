Koronawirus? Tak. Wirus politycznej poprawności? Nie. Ta chińska reklama to HIT INTERNETU! [VIDEO]

W chinach szaleje koronawirus, ale nie ma tam wirusa poprawności politycznej. Hitem Internetu stała się chińska reklama proszku do prania.

Może i koronawirus dziesiątkuje Chiny, ale za to nie trawi ich wirus poprawności politycznej. Do miana hitu Internetu pretenduje chińska reklama proszku do prania.

Widzimy na niej Chinkę, która robi pranie. W pewnym momencie nachodzi ją czarnoskóry mężczyzna ubrudzony farbą. Gdy podchodzi do Azjatki, to ta… wrzuca go do pralki!

Chwilę później wyciąga z niej…Azjatę! Trzeba przyznać, że w Europie lub USA coś takiego na pewno by nie przeszło.