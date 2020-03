Koronawirus w Polsce i na świecie: Straci Helios, Multikino i inne kina. Zyska Netflix, HBO GO i platformy streamingowe

Koronawirus odbija się również na gospodarce. Jak się okazuje dla jednych są negatywne zmiany, a dla innych pozytywne. Na epidemii stracą kina – nawet 5 mld dolarów. Zyskają jednak platformy streamingowe, takie jak Netflix, HBO GO etc.

Branżowy portal Hollywood Reporter podaje, że według analityków rynku koronawirus pozbawi światowe kina ok 5 mld dolarów. Jest to logiczne następstwo epidemii. Ludzie boją się przebywać w miejscach, w których są narażeni na kontakt z innymi ludźmi.

Jeśli epidemia będzie się rozrastać to prawdopodobnie straty będą jeszcze większe. Jednak to co dla jednych jest nieszczęściem, innym może przynosić zysk.

Na spadku zainteresowania kinami zyskują platformy streamingowe jak Netflix czy HBO GO. Wszystkie serwisy VOD mają tą przewagę, że udostępniają filmy, które ludzie mogą oglądać w zaciszu domów.

Co więcej, nie chodzi tylko o niechęć do kin. Czym więcej czasu ludzie będą spędzać w domach, tym bardziej będzie rosnąć ich zainteresowanie formami rozrywki on-line.

Analityk Dan Salmon z BMO Capital Market twierdzi, że koronawirus pozytywnie wpłynie na wyniki Netflixa – podaje portal Variety.

Inni specjaliści zwracają jednak uwagę na to, że zyski mogą się pojawiać tylko w krótkiej perspektywie. W dłuższej zarówno NEtflix, jak i inne platformy, ograniczony będzie przez brak możliwości kręcenia nowych produkcji.

Obecnie koronawirus zablokował prace nad nowym Mission Impossible. Netflix jest w trakcie zdjęć do drugiego sezonu „Wiedźmina”. Widzowie platform nie będą zachwycenie, jeśli ich ulubione produkcje nie będą kontynuowane.

