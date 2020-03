Polityk z PiS się przyznał! „Chcemy zbudować społeczeństwo w którym jest trochę drożej”

Marcin Horała był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News. Polityk PiS wypowiadał się nt. drożyzny w sklepach.

Marcin Horała, niegdyś wolnościowiec, próbował przekonać telewidzów Polsat News, że rosnące ceny to część większego planu PiS.

– Ceny w Polsce oczywiście trochę będą rosły, w miarę wzrostu zamożności społeczeństwa. Naszym celem jest takie społeczeństwo jak w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, gdzie jest trochę drożej, ale ludzie znacznie więcej zarabiają i ich po prostu stać – mówił.

Szkoda tylko, że ludzie w Polsce obecnie dużo wyraźniej odczuwają wzrost cen, niż jakikolwiek wzrost płac. Patrząc na kolejne regulacje rynku czynione przez PiS (vide opłata cukrowa), można się spodziewać, że będzie tylko gorzej. Dodatkowo Polska jest obecnie na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wskaźniki inflacji.

Jeśli partii rządzącej rzeczywiście zależałoby na podniesieniu zarobków obywateli, to podwyższyła by kwotę wolną od podatku do tego poziomu, który jest na Zachodzie. Obecnie tylko Konfederacja głośno domaga się podniesienia kwoty wolnej, a jej wolnościowe skrzydło chce nawet zniesienia podatku dochodowego.

Źródło: Polsat News