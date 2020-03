Wielka bitwa w tureckim parlamencie. Poszło o Erdogana [VIDEO]

Bójka z udziałem kilkudziesięciu parlamentarzystów została nagrana prawdopodobnie przez jednego z nich.

Pięści poszły w ruch po tym gdy Engin Ozkoc, poseł z opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), oskarżył prezydenta Erdogana na konferencji prasowej, a później w wysyłanych tweetach o brak szacunku wobec żołnierzy, którzy zginęli w ubiegłym tygodniu prowincji Idlib w Syrii.

Ozkoc oskarżył także Erdogana o nieodpowiedzialność, jak nazwał wysyłanie żołnierzy w strefę konfliktu bez odpowiedniej osłony przeciwlotniczej.

Przewodniczący parlamentu Mustafa Sentop potępił oświadczenie opozycyjnego ustawodawcy.

Prokuratura w Ankarze wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia o obrazę prezydenta, podała państwowa agencja informacyjna Anadolu.

A fistfight erupts in the Turkish parliament during a speech by opposition lawmaker @EnginOzkoc who earlier accused President Recep Tayyip @RTErdogan of disrespecting Turkish soldiers who died in #Syria.#Turkeyhttps://t.co/UOeRIZ6NSZ pic.twitter.com/aRtMI7YtRH

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 4, 2020