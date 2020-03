Zbankrutowało Narodowe Muzeum Historii Żydów Amerykańskich

Muzeum Historii Żydów złożyło wniosek o ochronę przed bankructwem z powodu długów zaciągniętych na budowę nowej siedziby. Jest winne swoim akcjonariuszom ponad 30 mln dolarów i pół miliona wierzycielom.

Nową siedzibę założonego w 1976 roku muzeum w Filadelfii otwarto z udziałem m.in. wiceprezydenta Joe Bidena w 2010 roku. Jest to budynek o powierzchni niemal 9,2 tys. metrów kwadratowych, który kosztował 150 mln dolarów. Wygląda na to, że była to mocno przeszacowana inwestycja.

Powierzchnia wystawiennicza muzeum wynosi 2300 m2. W jego siedziba mieści się też Centrum Edukacji Żydowskiej i teatr. Placówka ogłosiła 2 marca, że postępowanie upadłościowe nie wpłynie na jego działalność. Trzeba tu dodać, że stała galeria muzeum jest bezpłatna dla publiczności, a opłaty pobiera się tylko za wystawy czasowe.

Nowa ekspozycja specjalna, na której prezentowane będą przedmioty z obozu Auschwitz i jego układ architektoniczny, zgodnie z planem ma zostać otwarta 17 kwietnia.

Swoją drogą to dziwne, że jedna z najbogatszych społeczności w USA nie potrafi utrzymać muzeum swojej historii. U nas taka placówka zapewne by upaść nie mogła…

